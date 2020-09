Ölpreise setzen Talfahrt fort

Die Ölpreise haben am Montag an die Verluste aus der Vorwoche angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 41,99 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 70 Cent auf 39,07 Dollar. In der vergangenen Nacht war der Preis für US-Öl zeitweise bis auf 38,55 Dollar für ein Barrel gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.