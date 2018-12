Ölpreise sinken

Die Ölpreise sind am Montag vom andauernden Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet worden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 60,74 US-Dollar. Das waren 93 Cent weniger als noch am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,11 Dollar auf 51,50 Dollar.