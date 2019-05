Ölpreise sinken deutlich

Die Ölpreise haben ihre Erholung der vergangenen Handelstage gestoppt. Nachdem die Notierungen im frühen Handel nur leicht gesunken waren, gerieten sie bis zum Mittwochmittag deutlich unter Druck und knüpften an die starken Verluste der Vorwoche an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 68,78 US-Dollar. Das waren 1,33 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,21 Dollar auf 57,93 Dollar.