Ölpreise sinken etwas

Am Ölmarkt haben Sorgen vor einer Konjunkturflaute in den USA belastet. Mittlerweile mehren sich Stimmen, die vor Konsequenzen der teilweisen Schliessung von Regierungsbehörden warnen. Der Haushaltsstreit in den USA könnte demnach den Aufschwung der US-Wirtschaft und damit die Nachfrage nach Rohöl bremsen.

Ausserdem werden die Ölpreise durch Meldungen belastet, wonach der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen deutlichen Anstieg der amerikanischen Ölreserven ermittelt habe. Die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung werden am Nachmittag erwartet und dürften am Ölmarkt für neue Impulse sorgen.

Die schwere politische Krise im wichtigen Förderland und Opec-Mitglied Venezuela konnte den Ölpreisen vorerst keinen Auftrieb geben. Nachdem sich Venezuelas Parlamentschef Juan Guaidó zum Interims-Präsidenten erklärt hat, spitzt sich der Machtkampf zu. Staatschef Nicolás Maduro sprach von einem Staatsstreich und warf den USA vor, eine Marionettenregierung einsetzen zu wollen./jkr/jsl/jha/

(AWP)