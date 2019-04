Ölpreise sinken etwas nach starken Wochengewinnen

Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig bewegt. Der starke Anstieg der Ölpreise in der ersten Wochenhälfte ist damit gestoppt. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 69,15 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen geringfügig um acht Cent auf 62,02 Dollar.