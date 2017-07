Ein Rückgang der US-Ölreserven habe die Ölpreise belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Am Vorabend hatte das private American Petroleum Institute (API) gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche um 1,63 Millionen Barrel gestiegen waren. Am Nachmittag stehen die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm, die am Markt stark beachtet werden./jkr/stb

(AWP)