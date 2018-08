Ölpreise sinken leicht

Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken. Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach einem kräftigen Anstieg am Vortag. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,24 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 22 Cent auf 68,74 Dollar.