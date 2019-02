Ölpreise sinken leicht

"Der feste US-Dollar hält die Rohstoffpreise in Schach", kommentierten Rohstoffexperten der Commerzbank. Die amerikanische Währung hatte in den vergangenen Handelstagen an Wert gewonnen. Das macht das in US-Dollar gehandelte Rohöl ausserhalb des Dollarraums teurer, was die Nachfrage bremst und den Preis belastet.

Damit konnten die Ölpreise den Anstieg vom Vortag nicht fortsetzen. Zur Wochenmitte hatten neue Daten zur Entwicklung der US-Ölreserven für Auftrieb gesorgt. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl zwar gestiegen, aber nicht so stark wie erwartet. Spekulationen über eine weltweite Überversorgung mit Rohöl wurden so gedämpft./jkr/jsl/mis

