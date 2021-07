Ölpreise sinken leicht - starke Gewinne auf Wochensicht

Beratungen des Ölverbunds Opec+ gehen in die Verlängerung und bleiben das beherrschende Thema am Ölmarkt. Marktbeobachter verwiesen auf eine grundsätzliche Einigung der Ölstaaten, die tägliche Fördermenge von August bis Dezember um monatlich jeweils 400 000 Barrel anzuheben. Allerdings sollen sich die Vereinigten Arabischen Emirate gegen die Einigung ausgesprochen haben und damit die Gespräche in die Länge ziehen.

Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank verwiest darauf, dass die Vereinigten Arabischen Emirate bereits im letzten Jahr teilweise aus der Reihe der Staaten der Opec+ ausgeschert waren und Sonderrechte für sich beansprucht hatten. "Insgesamt haben wir das Gefühl, dass die Opec+ in der letzten Zeit angesichts der hohen Preise, der knappen Versorgungslage und der fehlenden Reaktion ausserhalb der Allianz fast schon zu selbstsicher geworden ist", kommentierte Weinberg.

Das Ölkartell Opec versucht seit Donnerstag gemeinsam mit Partnerländern des Verbunds Opec+ eine Einigung über ihre Förderstrategie zu finden. Spekulationen über einen eher vorsichtigen Kurs der Opec+ in der Förderpolitik hatten die Ölpreise im Verlauf der Woche Auftrieb verliehen./jkr/bgf/mis

(AWP)