Ölpreise sinken nach enttäuschenden China-Daten

Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern habe die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Wirtschaft in China belastet. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Mittag 53,16 US-Dollar. Das waren 64 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 48 Cent auf 44,93 Dollar.