Ölpreise sinken - Nachfragesorgen belasten

Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken und haben damit einen Teil ihrer Gewinne der vergangenen Handelstage eingebüsst. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,66 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 49 Cent auf 71,58 Dollar. Zuvor waren die Ölpreise stärker unter Druck geraten, so dass die Notierungen am Vormittag zeitweise jeweils mehr als einen Dollar abrutschten.