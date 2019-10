Ölpreise sinken - US-Ölreserven belasten

Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 4,45 Millionen Barrel verzeichnet hat. "Der vom API gemeldete kräftige Anstieg der US-Rohölvorräte in der letzten Woche nahm den Ölpreisen in der Nacht den Wind aus den Segeln", kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.

Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölvorräten auf dem Programm. Am Markt wird auch bei den offiziellen Lagerdaten mit einem Anstieg gerechnet. Es wäre der sechste wöchentliche Zuwachs in Folge. Steigende Ölreserven in den USA setzen die Ölpreise in der Regel unter Druck./jkr/jsl/mis

(AWP)