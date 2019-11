Ölpreise sinken weiter

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Im Mittagshandel hielten sich die Verluste in Grenzen. Das Marktgeschehen war allgemein ruhig. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 63,39 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um neun Cent auf 58,02 Dollar.