Ölpreise sinken weiter - Atomabkommen mit Iran im Fokus

Die Ölpreise haben sind am Donnerstag weiter gesunken. Am Nachmittag haben sie die Verluste aus dem frühen Handel ein Stück weit eingegrenzt und damit die Talfahrt der vergangenen Tage abgebremst. Die Aussicht auf eine Einigung zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran sorgte am Ölmarkt für Verkaufsdruck.