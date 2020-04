Ölpreise stabil am Ende einer historischen Woche

Die Ölpreise haben sich am Ende einer für den Rohölmarkt historischen Woche stabilisiert. Trotz leichter Verluste war am Markt von einer Beruhigung der Lage die Rede. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 21,49 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Die US-Sorte WTI wurde am Freitag je Barrel zu 17,09 Dollar gehandelt. Sie kostete damit 42 Cent mehr als am Donnerstag.