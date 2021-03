Ölpreise stabilisieren sich nach Kurseinbruch

Die Ölpreise haben sich am Freitag nach dem drastischen Einbruch vom Vortag vorerst stabilisiert. Im Mittagshandel hielten sich die Notierungen leicht in der Gewinnzone. Am Morgen hatten die Ölpreise noch zu einer deutlicheren Kurserholung angesetzt, mussten die frühen Gewinne aber grösstenteils wieder abgeben.