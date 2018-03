Ölpreise stabilisieren sich nach Vortagesverlusten

Zuvor hatte unter anderem ein neuer Rekordwert bei der Fördermenge an Rohöl in den USA die Preise belastet. Am Mittwoch hatte die US-Regierung gemeldet, dass die US-Ölproduktion in der vergangenen Woche mit 10,28 Millionen Barrel pro Tag so hoch war wie noch nie. Ausserdem waren die US-Ölreserven zeitgleich um 3,0 Millionen Barrel auf 423,5 Millionen Barrel gestiegen. Ein Anstieg der US-Ölreserven kann ein Hinweis auf ein zu hohes Angebot auf dem Markt sein und belastet in der Regel die Ölpreise.

Neben der Entwicklung des Angebots bleibt auch die jüngste Kursstärke des amerikanischen Dollar ein Belastungsfaktor für die Ölpreise. Weil Öl in der amerikanischen Währung gehandelt wird, verteuert ein steigender Kurs den Rohstoff in Ländern ausserhalb des Dollarraums und bremst somit die Nachfrage./jkr/zb

(AWP)