Ölpreise stagnieren - Debatte um Notfallreserven hält an

Die Ölpreise haben am Montag bis zum Mittag auf der Stelle getreten. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 78,90 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte auf 75,92 Dollar. Derzeit rangieren die Preise in der Nähe ihres tiefsten Stands seit Anfang Oktober.