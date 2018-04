Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben am Ostermontag im Plus notiert. Händler machten vor allem zwei Gründe dafür aus. Zum einen spiele das Dauerthema Iran wieder eine stärkere Rolle, da sich am Markt Sorgen breit machten, dass die USA Sanktionen gegen das Opec-Mitglied erlassen könnten. Zum anderen hätten US-Förderer ihre Kapazitäten zurückgefahren.