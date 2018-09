Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Nachdem sich die Notierungen am Morgen noch kaum verändert gezeigt hatten, ging es am Vormittag wieder etwas aufwärts. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 78,72 US-Dollar. Das waren 63 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg um 55 Cent auf 69,54 Dollar.