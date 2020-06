Ölpreise steigen auf dreimonatige Höchststände

Die Ölpreise haben am Dienstag von einer guten Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und sind auf dreimonatige Höchststände gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,80 US-Dollar. Das waren 72 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 71 Cent auf 41,44 Dollar.