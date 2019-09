Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit sechs Wochen

Die Ölpreise haben am Dienstag an die Gewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Gegen Mittag ging es mit den Notierungen aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 62,95 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 58,20 Dollar.