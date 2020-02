Ölpreise steigen deutlich - gute Börsenstimmung hilft

Die Ölpreise haben am Mittwoch von einer guten Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und sind deutlich gestiegen. Spezifische Nachrichten vom Rohölmarkt wurden dagegen weitgehend ignoriert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am frühen Abend 55,70 US-Dollar. Das waren 1,69 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 1,36 Dollar auf 51,30 Dollar.