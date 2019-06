Ölpreise steigen etwas

Eine Einigung im Handelskonflikt zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten sorgte zuletzt für etwas Auftrieb. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank werden die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung China am Ölmarkt hingegen ignoriert.

Ausserdem stütze die Aussicht auf eine Verlängerung der Förderkürzung durch die in der "Opec+" zusammengefassten Mitglieder des Ölkartells und anderer Förderländer, hiess es in der Analyse der Commerzbank. Der saudi-arabische Energieminister Khalid Al-Falih habe sich am letzten Freitag bei einer Konferenz im russischen St. Petersburg zuversichtlich gezeigt, dass eine Ausweitung möglich sei.

Darüber hinaus war am Freitag bekannt geworden, dass die Zahl der aktiv betriebenen Bohrlöcher in den USA in der letzten Woche deutlich gesunken war. Generell sorgte zudem die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA für Kauflaune an den Finanzmärkten./jkr/jsl/jha/

