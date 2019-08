Ölpreise steigen etwas

Die Rohölbestände der USA waren in der vergangenen Woche überraschend deutlich gesunken. Die Vorräte gingen um 2,7 Millionen Barrel auf 437,8 Millionen Barrel zurück. Analysten hatten nur mit einem Rückgang um 1,5 Millionen Barrel gerechnet.

In den vergangenen Tagen sind die Rohölpreise in der Tendenz moderat gestiegen. Für Unterstützung sorgte die etwas bessere Stimmung an den Finanzmärkten, wo Hoffnungen auf eine Deeskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China aufgekommen waren. In den Wochen zuvor hatte der Streit dagegen zu deutlichen Preisrückgängen am Ölmarkt geführt. Es wurden negative Rückwirkungen auf die globale Konjunktur und die Erdölnachfrage befürchtet./jsl/he

(AWP)