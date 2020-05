Ölpreise steigen - Lagerbestände weiter im Fokus

Die Ölpreise sind am Dienstag im Mittagshandel gestiegen. Die Notierungen konnten damit wieder zulegen, nachdem sie sich am Morgen kaum verändert gezeigt hatten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde zuletzt bei 30,50 US-Dollar gehandelt. Das waren 87 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,29 Dollar auf 25,43 Dollar.