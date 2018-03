Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Montag leicht gestiegen. Starke Impulse gab es zu Beginn der neuen Handelswoche zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 64,58 US-Dollar und damit 21 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 19 Cent auf 61,44 Dollar.