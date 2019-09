Ölpreise steigen leicht

Am Markt wurde der schwächere US-Dollar als Grund für die leichte Preiserholung genannt. Da Erdöl in der amerikanischen Währung gehandelt wird, führt ein sinkender Dollarkurs ausserhalb des Dollarraums zu steigender Nachfrage. Das stützt meist die Rohölpreise. Am Dienstag hatte ein deutlich aufwertender Dollar die Ölpreise noch belastet.

Verunsichert sind Marktteilnehmer nach wie vor wegen der zahlreichen politischen Konfliktherde auf der Welt. Sorgen bereitet vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Die konjunkturellen Gefahren des Konflikts sind hoch, wie eine scharfe Stimmungseintrübung in der US-Industrie am Dienstag gezeigt hat. Über kurz oder lang könnte sich der Disput in einer fallenden Ölnachfrage niederschlagen./bgf/mis

