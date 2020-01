Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Bis zum Mittag haben sie aber einen Teil der Gewinne aus dem frühen Handel wieder abgegeben und konnten nur noch leicht zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,26 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um zehn Cent auf 57,91 Dollar.