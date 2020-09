Ölpreise steigen mit Aktienmärkten

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch deutlich von ihrer jüngsten Verlustserie erholt. Die wesentlich bessere Aktienmarktstimmung übertrug sich auf viele Rohstoffmärkte. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 41,14 Dollar. Das waren 1,36 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,62 Dollar auf 38,38 Dollar. Im frühen Handel hatten die Preise noch nachgegeben.