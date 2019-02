Ölpreise steigen nur noch leicht

Am Markt gibt es die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China. In Peking laufen derzeit Verhandlungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. US-Finanzminister Steven Mnuchin sieht nach der jüngsten Verhandlungsrunde Fortschritte. Er und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hätten in Peking "produktive" Gespräche mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He geführt, schrieb Mnuchin am Freitag auf Twitter.

Fachleute begründen den kräftigen Anstieg der Ölpreise seit Beginn der Woche aber auch mit den Produktionskürzungen durch das Ölkartell Opec und mit ihm verbündete Förderländer. Die Kürzungen haben den starken Ölpreisverfall vom vergangenen Herbst gestoppt und das Weltmarktpreisniveau seit Jahresbeginn angehoben.

Zu den Produktionskürzungen kommen krisenbedingte Förderausfälle in Venezuela und Ausfälle in Iran, dessen Ölexporte wegen amerikanischer Sanktionen deutlich gefallen sind./jkr/jsl/jha/

(AWP)