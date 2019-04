Ölpreise steigen nur noch leicht - Neues Vier-Monatshoch

Gestützt wurden die Ölpreise durch Spekulationen auf ein Ende der Zollstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten. Laut einem Bericht der "Financial Times" haben die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt in Handelsgesprächen die meisten Hürden gemeistert und steuern auf ein Ende des Konflikts zu. Die Unterhändler hätten die meisten offenen Punkte geklärt, berichtete die Finanzzeitung und berief sich auf mit dem aktuellen Verhandlungsstand vertraute Personen. Die am heutigen Mittwoch startende Verhandlungsrunde könnte die möglicherweise entscheidende Gesprächsrunde sein, hiess es weiter.

Rohstoffexperten der Commerzbank erkannten ausserdem in der Förderpolitik der Opec weiterhin eine Ursache für die steigenden Ölpreise. Das Ölkartell hatte mit Hilfe einer Förderkürzung das Angebot auf dem Weltmarkt künstlich verknappt.

Dagegen konnten jüngste Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA die Preise nicht belasten. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Instutite (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um drei Millionen Barrel registriert hatte.

Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Hier rechnen Analysten mit einem leichten Rückgang der Vorräte. Die Lagerdaten werden am Markt stark beachtet und könnten für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen./jkr/elm/fba

(AWP)