Ölpreise steigen vor Treffen der Opec+

(Ausführliche Fassung) - Die Ölpreise haben am Donnerstag von hohem Niveau ausgehend weiter zugelegt. Am Markt warten die Anleger auf die Ergebnisse von Gesprächen von Vertretern des Ölverbunds Opec+ über die weitere Förderpolitik. Am Vormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,14 US-Dollar und damit 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 54 Cent auf 74,02 Dollar.