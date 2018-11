Ölpreise steigen weiter

Marktbeobachter erklärten den aktuellen Preisanstieg mit der jüngsten Entwicklung der Benzinreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) davon ausgeht, dass die Lagerbestände an Benzin in der vergangenen Woche um 2,6 Millionen Barrel gesunken sind. Ein Rückgang spricht für eine stärkere Nachfrage oder ein geringeres Angebot und stützt in der Regel die Preise.

Ausserdem werden die steigenden Ölpreise mit der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China erklärt. Laut Aussage des Präsidentenberaters Larry Kudlow sieht US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit, dass es zu einer Einigung zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt kommen wird./jkr/jha/

(AWP)