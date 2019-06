Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise haben am Freitag an die Gewinne vom Vortag angeknüpft und sind weiter gestiegen. Sie haben sich damit zum Wochenschluss etwas von ihren deutlichen Abschlägen in den vergangenen Wochen erholt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,37 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 62 Cent auf 53,21 Dollar.