Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise haben am Montag an die Gewinne der vergangenen Woche angeknüpft. Im Mittagshandel stiegen die Preise etwas schwächer als am frühen Morgen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 61,78 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 29 Cent auf 56,81 Dollar.