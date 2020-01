Ölpreise stoppen Höhenflug

Die Ölpreise sind am Dienstag nach einem Höhenflug in den vergangenen Handelstagen wieder gefallen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,44 US-Dollar. Das sind 47 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI fiel um 36 Cent auf 62,91 Dollar.