Ölpreise stoppen Höhenflug vorerst

Am Morgen kostete Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) 59,68 Dollar. Das waren 84 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent fiel um 73 Cent auf 63,20 Dollar.

Im Verlauf der Woche wurde US-Öl zeitweise über der Marke von 60 Dollar und Nordsee-Öl über 65 Dollar gehandelt. Beide Notierungen erreichten jeweils die höchsten Stände seit Anfang 2020, nachdem ungewöhnlich frostige Temperaturen in Teilen der USA die Förderung, den Transport und die Weiterverarbeitung von Rohöl stark einschränkte.

Marktbeobachter verwiesen am Morgen auf die jüngste Entwicklung im Atomstreit zwischen den USA und dem Opec-Mitglied Iran. Die neue US-Regierung von Präsident Joe Biden hat sich zu Gesprächen mit der Führung in Teheran bereit erklärt. Als Zeichen des guten Willens nahm die Biden-Regierung am Donnerstag eine Forderung der Vorgängerregierung nach dem Wiedereinsetzen der internationalen Sanktionen gegen den Iran zurück. Mit einer Entspannung im Atomstreit könnte wieder mehr Rohöl aus dem Iran exportiert werden und zu einem höheren Angebot auf dem Weltmarkt führen./jkr/mis

(AWP)