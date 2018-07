Ölpreise uneinheitlich

Der Brent-Preis profitiere von der generell angespannten Lage am Ölmarkt, schrieb die Commerzbank. Sie verwies auf die ausserplanmässigen Förderausfälle in Libyen und Kanada. Diese würden die Produktionsanhebungen der Opec und einiger Nicht-Opec-Länder grösstenteils aufzehren. Der Brent-Preis wird sich laut Commerzbank in den kommenden Tagen in Richtung 80 Dollar bewegen.

Der Preis für US-Öl sei hingegen durch jüngste Daten zur Entwicklung der aktiven Bohrlöcher in den USA belastet worden, hiess es von Marktbeobachtern. Am Freitagabend hatte die amerikanische Ölausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der Bohrlöcher in der vergangenen Woche um 5 auf 863 gestiegen sei. Es war das erste Plus nach zwei Rückgängen in Folge./jsl/he

(AWP)