Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise haben am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. Nach Kursverlusten im frühen Handel, zeigten sich die Notierungen am späten Nachmittag uneinheitlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 65,99 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 14 Cent auf 57,08 Dollar.