Ölpreise uneinheitlich - Trump wettert gegen Opec

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Am Markt sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump für Aufsehen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete im Mittagshandel 78,12 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 37 Cent auf 74,51 Dollar.