Ölpreise weiten Kursverluste aus

Ende vergangener Woche hatte der US-Ölpreis etwa drei Prozent zugelegt. "Auslöser für den Preissprung waren positive US-Arbeitsmarktdaten, wodurch sich die Aussichten für die Ölnachfrage im weltgrössten Verbrauchsland USA weiter verbessert haben", kommentierten Rohstoffexperten der Commerzbank. In der US-Wirtschaft waren im Februar überraschend viele neue Jobs geschaffen worden.

Ein Rückgang der Bohrlöcher in den USA hatte die Ölpreise nicht gestützt. Am Freitagabend hatte die amerikanische Ausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der Bohrlöcher in der vergangenen Woche von zuvor 800 auf 796 gesunken war. Es war der erste Rückgang der aktiven Bohrlöcher nach sechs Anstiegen in Folge.

Der am Ölmarkt mit Spannung erwartete Börsengang des staatlichen saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco lässt unterdessen auf sich warten. Laut einem Zeitungsbericht verzögert sich der Sprung an die Börse auf das kommende Jahr. Eine Platzierung von Aktien des weltgrössten Ölkonzerns in diesem Jahr an einer Börse ausserhalb Saudi-Arabiens sei nicht wahrscheinlich, berichtete die "Financial Times" (Montag) unter Berufung auf britische Beamte./jsl/tos

(AWP)