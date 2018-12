Ölpreise weiten Verluste aus

Am Vortag waren die Ölpreise noch jeweils etwa 9 Prozent gestiegen. Am Ölmarkt wird der Preissprung vom Mittwoch mit etwas nachlassenden Ängsten vor einer Konjunkturabkühlung und Gewinnen an den US-Aktienmärkten erklärt. An der Börse in New York hatte es am Vortag starke Kursaufschläge gegeben. Ausserdem geht der russische Energieminister Alexander Nowak davon aus, dass der Ölmarkt in der ersten Hälfte des kommenden Jahres stabiler sein werde.

Nach dem turbulenten Handel an den Weihnachtsfeiertagen sprachen Marktbeobachter zuletzt von einem eher impulsarmen Tagesverlauf. Bis zum Wochenende ist aber wieder mit mehr Bewegung zu rechnen. Wegen der Weihnachtsfeiertage werden die Daten zu den Lagerbeständen an Rohöl erst am Freitag veröffentlicht. Am Markt wird mit einem Rückgang gerechnet./jkr/jsl/mis

(AWP)