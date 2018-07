Ölpreise weiten Verluste aus - Signale der Entspannung zwischen USA und Iran

Die Ölpreise haben am Dienstag anfängliche Kursverluste am Nachmittag ausgeweitet. Marktbeobachter führten den Preisrückgang auf Signale einer Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem wichtigen Förderland Iran zurück. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 74,42 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,47 Dollar auf 68,66 Dollar.