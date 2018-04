Ölpreise weiten Verluste aus - Sorge wegen Handelskrieg belastet

Die Ölpreise haben am Freitag im Nachmittagshandel anfängliche Verluste noch ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni wurde am späten Nachmittag bei 67,40 US-Dollar gehandelt. Das waren 92 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai fiel um 1,23 Dollar auf 62,30 Dollar.