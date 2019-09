Ölpreise weiten Verluste aus - US-Reserven und Saudi-Arabien im Fokus

Die Ölpreise haben am Mittwoch die Verluste aus dem frühen Handel ausgeweitet. Sie knüpften damit an die schwache Entwicklung der vergangenen beiden Handelstage an. Gegen Mittag wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 62,20 US-Dollar gehandelt. Das waren 90 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 74 Cent auf 56,55 Dollar.