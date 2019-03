Ölpreise weiten Verluste deutlich aus

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hatte sich im März stärker als erwartet eingetrübt. Der vom Marktforschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex ist in der Industrie stark gefallen. Mit 47,6 Punkten erreichte er den niedrigsten Wert seit der Staatsschuldenkrise im Frühjahr 2013 und signalisiert so eine Rezession in der Industrie. Eine schwächere Konjunktur dämpft auch die Ölnachfrage. Auch die Kursentwicklung am US-Anleihemarkt signalisiert Rezessionsgefahren.

Zudem lastet der gestiegene Dollarkurs auf den Preisen. Ein höherer Dollar macht Rohöl für Anleger in anderen Währungsräumen teurer. Am Abend wird noch die aktuelle Anzahl an Bohrlöchern in den USA veröffentlicht./jsl/fba

(AWP)