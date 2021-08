Ölpreise weiter auf Talfahrt - Brent-Preis fällt auf tiefsten Stand seit Mai

Seit dem Mittwochnachmittag hat die jüngste Talfahrt der Ölpreise wieder Fahrt aufgenommen. In dieser Zeit sackte der Preis für US-Öl mittlerweile um etwa drei Dollar ab und erreichte zeitweise den tiefsten Stand seit Mai. Mit der Notierung für Öl aus der Nordsee ging es seit Mittwochnachmittag etwa zweieinhalb Dollar nach unten. Am Morgen erreichte der Brent-Preis bei 67,10 Dollar ebenfalls den tiefsten Stand seit Mai

Marktbeobachter verwiesen einmal mehr auf die jüngste Entwicklung in der Corona-Krise. Die weltweite Ausbreitung der Delta-Variante des Virus beunruhigt die Märkte und belastet seit geraumer Zeit die Ölpreise. Am Mittwoch war zudem bekannt geworden, dass die Benzinreserven in den USA zuletzt überraschend gestiegen waren. Dies habe am Markt die Nachfragesorgen verstärkt, hiess es.

Hinzu kommt, dass auch der Dollar von den sich verstärkenden Corona-Sorgen profitierte. Die Weltreservewährung konnte am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, verteuert ein Kursanstieg der amerikanischen Währung den Rohstoff in Ländern ausserhalb des Dollarraums und bremst die Nachfrage./jkr/jha/

(AWP)