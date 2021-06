Ölpreise weiter im Höhenflug - Brent-Preis auf höchstem Stand seit Herbst 2018

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Am Vormittag wurde Rohöl aus der Nordsee zeitweise bei 75,66 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit zum höchsten Kurs seit Herbst 2018. In den vergangenen Wochen ging es mit den Ölpreisen deutlich nach oben. Nordsee-Öl hat sich seit Beginn des Jahres um fast 50 Prozent verteuert.