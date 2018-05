Ölpreise wenig verändert

Am Ölmarkt bleibt die Befürchtung, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Opec-Land Iran aussteigen könnten, ein beherrschendes Thema. Der Iran wehrt sich gegen Vorwürfe des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu, dass Teheran umfangreiches Know-how zum Atomwaffenbau heimlich aufbewahrt habe. Dies sind laut Aussenminister Mohamed Dschawad Sarif aufgewärmte, alte Anschuldigungen, mit denen sich die Atomenergiebehörde IAEA bereits auseinandergesetzt habe. Am Montag waren die Ölpreise nach den Anschuldigungen von Netanjahu gestiegen.

Den Ölpreisen fehlte es ansonsten aber an Impulsen. Wegen des Mai-Feiertages bleiben an vielen Handelsplätzen in Asien und in der Eurozone die Märkte geschlossen. Geöffnet haben jedoch die Rohstoffbörsen in Grossbritannien und den USA./jsl/jha/

(AWP)